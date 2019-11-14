Общество

сегодня, 13:14

Перекресток в Новой Жизни станет безопаснее

12 846
#безопасность движения #перекресток
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Принято решение перенести дорожные знаки.

Липчане в социальных сетях активно обсуждают безопасность пешеходного перехода возле остановки «Новая жизнь». Пользователи сетуют на то, что после ремонта перекресток и переход стали опаснее прежнего, и там стали сбивать больше пешеходов.

 "Остановка "Новая жизнь", "оригинальные" подъезды для посадки и высадки пассажиров. Вы видите знак пешеходный переход !?
С тех пор как его перенесли к "Пятёрочке" на нём сбито 3 человека за месяц с небольшим."






В УГИБДД по Липецкой области район остановки у Новой Жизни  не считают очагом аварийности. В управлении дорог и транспорта Липецкой области уточнили, что ремонт участка, идущий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще не завершен. Но выездная проверка уже нашла моменты, которые стоит исправить.


- Сегодня был выезд на объект совместно с представителями ГИБДД. Было принято решение перенести дорожные знаки, установить их еще выше под проезжей частью, - уточнили в управлении дорог и транспорта. - Пешеходный переход вместе со знаками изначально был перенесён по требованию безопасности дорожного движения. Проезжая часть между остановкой и переходом будет огорожена барьерами, перед переходом появится светофор - к его установке приступают сегодня. Кроме того, отремонтирована линия освещения на этой развязке.

фото:   https://vk.com/

12 846
#безопасность движения #перекресток
1

Комментарии (12)

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Пешеходов сбивают

7 минут назад
а эти мудазвоны говорят-все по стандарту «Безопасных дорог». Ослы тупые., пешеходный переход получился на перекрестке.
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стою на асфальте я в лыжи обутый

10 минут назад
"Было принято решение перенести дорожные знаки, установить их еще выше ПОД проезжей частью".
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Водятел

27 минут назад
Я вас умоляю, не ставьте светофор. Какие он пробки собирал, мамадорогая.... Только порадовались, как без него хорошо стало, и вот те на! И с поворота на дамбу машины поворачивают без проблем, их пропускают сразу. Ну нахрена там светофор, неееет!!!!
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Местный

39 минут назад
Вопрос знатокам?, Ничего он не уменьшает. Там нужно кнопочный светофор поставить. Вот и все решение.
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Вопрос знатокам?

41 минуту назад
Сколько понадобилось сбитых пешеходов для очевидного, казалось бы решения? А propos, зря светофор убрали, он регулирует поток и наоборот помогает уменьшить пробки - если настроен правильно
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Зоркий

42 минуты назад
Переход не подсвечен ни разу, если не знать, что он там есть, вечером запросто можно сбить кого-нибудь. Почему бы не подсветить переход?
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Антисоветчик

47 минут назад
патаму, пробки собирал мост. С одной полосой в каждую сторону. Светофор вообще был ни причём. Проблема в мосту. Его расширять надо в два раза. Но, денег нет, но вы держитесь.
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Skrip

57 минут назад
Во всем виноваты дороги и перекрёстки.Вины пешеходов не проглядывается.А как иначе.
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житель пос. Новая жизнь

59 минут назад
Ремонт участка не завершен? А ремонт тротуарной дорожки я понимаю тоже не завершен? Почему оставили часть тротуарной дорожки между Пензенской и Таежной улицы разрытой и брошенной и делают дальше к станции Казинка??? Дорогу на улице Таежная, где расположен детский сад , оставили в первозданном виде без асфальта с огромными ямами и колдобинами!!!
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патаму

сегодня, 13:45
Это светофор там пробки собирал, не нужен он абсолютно. И хорошо что переход перенесли, а то из за автобуса люди на него прямо кидались, теперь их хоть видно. Все правильно сделали!!!
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