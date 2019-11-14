Перекресток в Новой Жизни станет безопаснее

Принято решение перенести дорожные знаки.

Липчане в социальных сетях активно обсуждают безопасность пешеходного перехода возле остановки «Новая жизнь». Пользователи сетуют на то, что после ремонта перекресток и переход стали опаснее прежнего, и там стали сбивать больше пешеходов.В УГИБДД по Липецкой области район остановки у Новой Жизни не считают очагом аварийности. В управлении дорог и транспорта Липецкой области уточнили, что ремонт участка, идущий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще не завершен. Но выездная проверка уже нашла моменты, которые стоит исправить.- Сегодня был выезд на объект совместно с представителями ГИБДД. Было принято решение перенести дорожные знаки, установить их еще выше под проезжей частью, - уточнили в управлении дорог и транспорта. - Пешеходный переход вместе со знаками изначально был перенесён по требованию безопасности дорожного движения. Проезжая часть между остановкой и переходом будет огорожена барьерами, перед переходом появится светофор - к его установке приступают сегодня. Кроме того, отремонтирована линия освещения на этой развязке.