Общество

11 минут назад

В Грязях задержали карманницу, обокравшую инвалида

1 63
#кража
В Грязях задержали карманницу, обокравшую инвалида

Воровкой оказалась пенсионерка

В отдел МВД по Грязинскому району 7 ноября обратился 56-летний инвалид II-й группы с заявлением о совершении в отношении него преступления.

При подробной беседе с оперативными сотрудниками уголовного розыска выяснилось, что у его в это день украли кошелек, в котором находились деньги в сумме 3200 рублей. Со слов потерпевшего, кража была совершена в одном из магазинов, расположенном в центре г. Грязи. Две «доброжелательные» женщины помогли ему зайти в магазин – одна придерживала дверь спереди, а другая, поддерживая мужчину сзади, из кармана куртки вытащила кошелек.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий, используя запись с камер видеонаблюдения магазина, установили подозреваемую в совершении кражи. Ею оказалась 63-летняя пенсионерка, жительница Грязей.

Возбуждено уголовное дело. В случае если вина подозреваемой будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 
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#кража

Комментарии (1)

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Сталин-психиатр.

2 минуты назад
Снова грязи и снова в криминальной хронике. Там нормальные-то люди есть? А то всё убийства, грабежи да кражи. Страшно...
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