В расписание автобуса № 8 вводят дополнительные рейсы

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в целях улучшения обслуживания населения с 18 ноября вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление». По будням в новом расписанием предусмотрены дополнительные рейсы от остановки «Новое заводоуправление» в 6:50, а также от остановочного пункта «Микрорайон «Университетский» в 7:45, сообщили в мэрии Липецка.