Общество

45 минут назад

В расписание автобуса № 8 вводят дополнительные рейсы

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#автобус #расписание
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В расписание автобуса № 8 вводят дополнительные рейсы
Как сообщили в городском департаменте транспорта, в целях улучшения обслуживания населения с 18 ноября вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление». По будням в новом расписанием предусмотрены дополнительные рейсы от остановки «Новое заводоуправление» в 6:50, а также от остановочного пункта «Микрорайон «Университетский» в 7:45, сообщили в мэрии Липецка.
1 320
#автобус #расписание
1

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На соколе вокзал оцепили

25 минут назад
Никто не знает что там?
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