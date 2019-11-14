Общество

48 минут назад

Липчане обсудят реконструкцию многоэтажек и строительство хирургического корпуса

5 378
#слушания #строительство
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Липчане обсудят реконструкцию многоэтажек и строительство хирургического корпуса

На повестку дня вынесено 20 вопросов.

Сегодня в конференц-зале городской мэрии (Театральная,1) в 16:00 начнутся публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на реконструкцию объектов капитального строительства. Заседание публичных слушаний проводит комиссия по землепользованию и застройке города Липецка.

На повестку дня вынесено 20 вопросов. Строительные проекты касаются не только расширения частных домов. Так, планируется реконструкция нежилого помещения в доме №117 по Московской. В доме №70 по улице Водопьянова нежилое помещение намерены превратить в кафе. Также кафе должна стать остановка на площади Революции. Здание конторы на улице Ударников хотят сделать магазином. Заслушают проекты реконструкции здания склада на Поперечном проезде, административного здания на улице Горького, спортивного центра на Полиграфической улице. На обсуждение вынесен проект строительства трансформаторной подстанции на улице Петра Смородина возле дома №13а. В перечне вопросов также строительство хирургического корпуса областной детской больницы на Московской улице

Предложения и замечания к проектам до 20 ноября принимают в департаменте градостроительства. Итоги слушаний намерены подвести в начале декабря.
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#слушания #строительство
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Комментарии (5)

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Ни кто...

23 минуты назад
Упоротый дольщик, узбагойтесь...выборы прошли. Стройте сами. Вон дикое будут сносить, берите стройматериал и достраивайте.
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Упоротый дольщик

28 минут назад
А с нашим кидаловом кто разберется?
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???

33 минуты назад
Смысл эти слушания? Всё равно по своему наляпают.
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Animal Planet

36 минут назад
и еще комментарии закрыли.
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Animal Planet

37 минут назад
Город 48,а почему вы удалили много комментов,в том числе и мой про приют для животных.Он намного нужнее Липецку чем,армянская церковь.
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