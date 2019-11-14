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Названа причина крушения самолета
СК завершило расследование падения самолета Boeing в Казани в 2013 году.
Причиной катастрофы Boeing 737-500 в аэропорту Казани в 2013 году стали ошибочные действия экипажа, пишет РБК. Об этом по итогам расследования заявили в Следственном комитете. Специалисты провели судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические экспертизы (а также другие судебные), допросили более 200 свидетелей и потерпевших. Все данные подтвердили версию следствия.
- В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула, — сказано в сообщении. В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Однако обвинения были предъявлены заместителю гендиректора и шеф-пилоту авиакомпании.
По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов. Передачей недостоверных сведений в Татарское межрегиональное управление Росавиации занимался заместитель гендиректора авиакомпании. Полученные документы глава межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации не проверил на подлинность, уточняет «Газета».
Следовавший из Москвы борт авиакомпании "Татарстан" разбился при посадке в международном аэропорту "Казань", жертвами стали 44 пассажира и шесть членов экипажа.
- В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула, — сказано в сообщении. В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Однако обвинения были предъявлены заместителю гендиректора и шеф-пилоту авиакомпании.
По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов. Передачей недостоверных сведений в Татарское межрегиональное управление Росавиации занимался заместитель гендиректора авиакомпании. Полученные документы глава межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации не проверил на подлинность, уточняет «Газета».
Следовавший из Москвы борт авиакомпании "Татарстан" разбился при посадке в международном аэропорту "Казань", жертвами стали 44 пассажира и шесть членов экипажа.