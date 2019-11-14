В России
14 минут назад
Выявлен новый вид мошенничества с банковскими картами
Кредитные организации предупреждают клиентов.
У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках. Злоумышленники, обманом получив код подтверждения для перечисления средств, в 80% случаев выводят их через сервисы по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), отправляя деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков.
Сервисы перечислений с карты на карту позволяют отправить деньги по номеру карты. Клиент банка вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги. После этого злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банка просят его назвать код подтверждения из СМС. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте (например, в платежных системах «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney), уточняет РБК. Отмечается, что эта платформа в основном используется в качестве транзитного этапа по выводу денег, после чего украденное переносят на физический "пластик" для возможности их снятия. Ранее мошенники при краже денег с карт обналичивали их путем покупки товаров в иностранных интернет-магазинах и заказе на адреса фирм-посредников.
«Известия» уточняют, что в некоторых банках ранее не фиксировали случаи применения этой схемы, однако в этом году такое начало происходить до четырех раз в месяц. Подчеркивается, что аферисты выбирают виртуальные карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки.
Сервисы перечислений с карты на карту позволяют отправить деньги по номеру карты. Клиент банка вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги. После этого злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банка просят его назвать код подтверждения из СМС. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте (например, в платежных системах «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney), уточняет РБК. Отмечается, что эта платформа в основном используется в качестве транзитного этапа по выводу денег, после чего украденное переносят на физический "пластик" для возможности их снятия. Ранее мошенники при краже денег с карт обналичивали их путем покупки товаров в иностранных интернет-магазинах и заказе на адреса фирм-посредников.
«Известия» уточняют, что в некоторых банках ранее не фиксировали случаи применения этой схемы, однако в этом году такое начало происходить до четырех раз в месяц. Подчеркивается, что аферисты выбирают виртуальные карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки.