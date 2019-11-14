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24 минуты назад
Появилось видео с места стрельбы в колледже
В Благовещенске студент ворвался в колледж с оружием.
Тела двух погибших, в том числе стрелявшего, обнаружены в строительном колледже в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД Амурской области. Предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.По предварительным данным, стрелок покончил жизнь самоубийством. Студенты и персонал колледжа покинули здание.
- На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали, - говорится в сообщении.
Студент аграрного колледжа Благовещенска по соседству со строительным, где произошла стрельба, заявил РИА Новости, что выстрелы начались еще на улице, а стрелявший подвергался издевательствам в своем учебном заведении.
В интернете появились кадры видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл огонь по однокурсникам. Ролики опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек, пишет «Лента».
Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Стрельба произошла в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Глава Следственного комитета РФ поручил проверить систему охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также Бастрыкин принял решение направить в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК.
- На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали, - говорится в сообщении.
Студент аграрного колледжа Благовещенска по соседству со строительным, где произошла стрельба, заявил РИА Новости, что выстрелы начались еще на улице, а стрелявший подвергался издевательствам в своем учебном заведении.
В интернете появились кадры видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл огонь по однокурсникам. Ролики опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек, пишет «Лента».
Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Стрельба произошла в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Глава Следственного комитета РФ поручил проверить систему охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также Бастрыкин принял решение направить в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК.