Липецк посолили первый раз

На борьбу с гололедицей вышли 39 единиц муниципальной дорожной техники.

Сегодня утром дороги в Липецке стали как стекло. Как отреагировали на первую этой осенью гололедицу в мэрии?



- Опираясь на данные метеорологов, прогнозирующих в ночь на четверг появление осадков в виде изморози, МБУ «Управление благоустройства Липецка» вывело на на работу еще затемно 19 пескоразбрасывателей на базе «КамАЗа» и еще двадцать единиц муниципальной дорожной техники. Ночью гололеда и осадков не было. Но утром, как только вышло солнце, начал образовываться конденсат и его подморозило. К этому времени улицы Студеновская, Гагарина, сокольский путепровод, площадь Революции, виадук на улице Металлургов, спуск по улице Механизаторов, Универсальный поезд были обработаны технической солью и пескосоляной смесью. Позже, когда рассвело, техника вышла на улицы Водопьянова, Стаханова, Меркулова, 60 лет СССР, Полиграфическую, Кривенкова и Свиридова. Всего было использовано 7,8 кубометров технической соли и 15 тонн пескосоляной смеси, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов.