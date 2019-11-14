Общество

58 минут назад

Липецк посолили первый раз

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#уборка города
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Липецк посолили первый раз

На борьбу с гололедицей вышли 39 единиц муниципальной дорожной техники.

Сегодня утром дороги в Липецке стали как стекло. Как отреагировали на первую этой осенью гололедицу в мэрии?

- Опираясь на данные метеорологов, прогнозирующих в ночь на четверг появление осадков в виде изморози, МБУ «Управление благоустройства Липецка» вывело на на работу еще затемно 19 пескоразбрасывателей на базе «КамАЗа» и еще двадцать единиц муниципальной дорожной техники. Ночью гололеда и осадков не было. Но утром, как только вышло солнце, начал образовываться конденсат и его подморозило. К этому времени улицы Студеновская, Гагарина, сокольский путепровод, площадь Революции, виадук на улице Металлургов, спуск по улице Механизаторов, Универсальный поезд были обработаны технической солью и пескосоляной смесью. Позже, когда рассвело, техника вышла на улицы Водопьянова, Стаханова, Меркулова, 60 лет СССР, Полиграфическую, Кривенкова и Свиридова. Всего было использовано 7,8 кубометров технической соли и 15 тонн пескосоляной смеси, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов.
11 1026
#уборка города
1

Комментарии (11)

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гость

36 секунд назад
Судя по комментариям, отчитаться успели, выполнить забыли?
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Фэйкньюс

5 минут назад
Брехня!
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..

12 минут назад
Шустрик, все правильно в 7 только автодор на трассе посыпал и все , ни одной машины.
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Стаханова, Полиграфическая, Московская

12 минут назад
07.40 ничего не обработано- каток! Скоты, когда эта брехня закончится?
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Ну что сказать

33 минуты назад
Власовец -штатный кумовской подлиза в мэрии.
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Шустрик

34 минуты назад
На Металлургов в 7:00 дорога была в «глазури». Ничего не обработано. Не ..здите!!!
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Стас

34 минуты назад
Ничего нигде не обработано,еду на работу через весь город,хоть бы где что то было обработано,солнышко само растопило уже и машины колею сделали
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Вот чешут

43 минуты назад
Брехня написана,ни чего на механизаторов не обработано ,все ползут на спуске 30 км/ч
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Animal Planet

48 минут назад
Еще и воняло сероводородом с утра.
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Модест

48 минут назад
Хватит мозг * утром ехал на работу дорога как стекло но техники нет.
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