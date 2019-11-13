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55 минут назад

Свыше 50 000 украинцев перебрались в Крым

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#Крым #миграция
Свыше 50 000 украинцев перебрались в Крым

В российской республике пересчитали мигрантов.

За пять лет, что Крым находится в составе России, на полуостров переехали на постоянное место жительства порядка 50 тыс. украинцев. Это в семь раз больше, чем крымчан, которые захотели жить на Украине, пишет «Газета».

- За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехали порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали с Украины. Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации, - заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По словам Константинова, динамику легко отследить, так как многие граждане Украины имеют в Крыму родственников и друзей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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#Крым #миграция

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