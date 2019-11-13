В России
55 минут назад
Свыше 50 000 украинцев перебрались в Крым
В российской республике пересчитали мигрантов.
За пять лет, что Крым находится в составе России, на полуостров переехали на постоянное место жительства порядка 50 тыс. украинцев. Это в семь раз больше, чем крымчан, которые захотели жить на Украине, пишет «Газета».
- За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехали порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали с Украины. Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации, - заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
По словам Константинова, динамику легко отследить, так как многие граждане Украины имеют в Крыму родственников и друзей.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
- За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехали порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали с Украины. Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации, - заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
По словам Константинова, динамику легко отследить, так как многие граждане Украины имеют в Крыму родственников и друзей.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.