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Топ-менеджер погиб в страшной аварии
Заместитель гендиректора ракетного центра не выжил после столкновения с грузовиком.
Заместитель гендиректора ракетного центра по производству ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в структуру Роскосмоса) 57-летний Вадим Небога погиб в автоаварии.
Авария случилась в 6:30 утра по местному времени в Волжском районе Самарской области, уточняет «АиФ». Легковая машина Skoda не уступила дорогу грузовику Volvo, после чего авто столкнулись. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, ее шофер был госпитализирован. По словам очевидцев, от удара у Skoda оторвало двери, а бензовоз Volvo выехал в кювет.
Вадим Небога внес большой вклад в организацию производства ракетно-космической техники, уточняет «Свободная пресса». При его непосредственном участии осуществлен значительный объем работ по производству ракет-носителей «Союз-2», обеспечена первая пусковая кампания с нового российского космодрома «Восточный». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Авария случилась в 6:30 утра по местному времени в Волжском районе Самарской области, уточняет «АиФ». Легковая машина Skoda не уступила дорогу грузовику Volvo, после чего авто столкнулись. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, ее шофер был госпитализирован. По словам очевидцев, от удара у Skoda оторвало двери, а бензовоз Volvo выехал в кювет.
Вадим Небога внес большой вклад в организацию производства ракетно-космической техники, уточняет «Свободная пресса». При его непосредственном участии осуществлен значительный объем работ по производству ракет-носителей «Союз-2», обеспечена первая пусковая кампания с нового российского космодрома «Восточный». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.