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Воспитательница заставила детей доставать игрушки из унитаза

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#детский сад #игрушки
Воспитательница заставила детей доставать игрушки из унитаза

Ребят оторвали от обеда и отправили в туалет.

Об инциденте в детском саду № 344 сообщил отец мальчика Никита Мисюров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Воспитательница заставила двух детей прервать обед, доставать игрушки и мыть их. По словам Никиты Мисюрова, дети ничего не делали, просто находились в компании «шкодивших». Женщина вынудила мальчиков доставать из общего унитаза игрушки. Все это они делали без перчаток, уточняет издание «Город55».

Департамент образования провел проверку в связи с инцидентом в детсаду № 344 на улице Иванишко. Описанные факты подтвердились.

– Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения. Департамент образования приносит извинения ребенку и родителям за сложившуюся ситуацию, - сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Ранее ситуацию под свой контроль взяла детский омбудсмен в Омской области Елизавета Степкина.
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#детский сад #игрушки

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