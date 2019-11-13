Общество

8 минут назад

За 100 бутылок водки предприниматель из Краснинского района заплатит 100 000 рублей

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#штраф #торговля #алкоголь
За 100 бутылок водки предприниматель из Краснинского района заплатит 100 000 рублей

Алкоголь продавали без лицензии.

В арбитражный суд обратились представители Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области с заявлением на бизнесмена о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), либо сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством).

- В ноябре 2018 года Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции, в ходе которого установлен факт оборота алкогольной продукции без лицензии в магазине в селе Верхнедрезгалово Краснинского района Липецкой области. Всего по результатам проведенного осмотра было изъято 100 бутылок водки, - сообщили в суде.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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#штраф #торговля #алкоголь

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