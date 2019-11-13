В России

47 минут назад

Россиян предупреждают об аномальных холодах

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#погода #зима #холод
Россиян предупреждают об аномальных холодах

Дыхание зимы почувствуют жители Сибири.

- Из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. - Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Местных жителей погода будет испытывать на прочность холодами и метелями.

14 ноября температура воздуха значительно понизится в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, ожидаются снег и метель. В Омской области ночью возможно похолодание до минус 30. В Архангельской, Мурманской областях и Карелии прогнозируются обильные снегопады и образование сугробов до 30 см. В Свердловской области и на юге Тюменской столбики термометров ночью опустятся местами до 25 градусов мороза, а на севере Иркутской области — до минус 40, уточняют РИА Новости.

В то же время на европейской части России установится комфортная погода, отметила Паршина. Днем 14 ноября в Москве воздух прогреется до шести градусов тепла, ночью похолодает до минус одного, осадков не ожидается.
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#погода #зима #холод

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