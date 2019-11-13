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51 минуту назад
Украинский миллиардер призывает помириться с Россией
Игорь Коломойский уверен в возможности урегулирования спорных моментов.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией. Украинский бизнесмен-миллиардер уверен, что США используют Украину в своих геополитических целях, а травмы, нанесенные украинцам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое, пишет ТАСС.
- Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения, — сказал Коломойский, сравнивая возможности России и Украины. Собеседник газеты добавил, что восстановление связей с Россией теперь необходимо для экономического выживания Украины. Коломойский заявил, что он предпринимает усилия для того, чтобы положить конец конфликту в Донбассе, но отказался сообщить подробности, поскольку, по его словам, он опасается, что американцы "вмешаются и все испортят".
Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского, напоминает «Лента». Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.
- Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения, — сказал Коломойский, сравнивая возможности России и Украины. Собеседник газеты добавил, что восстановление связей с Россией теперь необходимо для экономического выживания Украины. Коломойский заявил, что он предпринимает усилия для того, чтобы положить конец конфликту в Донбассе, но отказался сообщить подробности, поскольку, по его словам, он опасается, что американцы "вмешаются и все испортят".
Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского, напоминает «Лента». Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.