Общество

сегодня, 12:45

Больше половины липецких организаций завели собственные веб-сайты

3 357
#компьютеризация
Больше половины липецких организаций завели собственные веб-сайты

Персональные компьютеры для работы использовали на начало нынешнего года 96,4% организаций Липецкой области — год назад их доля составляла 95,2%. 

Для отправки и получения корреспонденции электронную почту использовали 93,4% организаций, годом ранее их доля была чуть меньше, 92,2%. Доступ к интернету был у 94,6% организаций, что на 1,45 процентного пункта больше, чем на начало 2018 года. Веб-сайты имели 51,1% предприятий и организаций, годом ранее таким способом о совей деятельности заявляли в интернете 46,1% компаний. 

Всего в компаниях и организациях были установлены 81,1 тысячи компьютеров — на 1 тысячу больше по сравнению с началом 2018 года. К сети интернет из них подключены 61,8 тысяч против 53,6 годом ранее. В среднем на сто работников приходилось 43 компьютера, в том числе 33 — с доступом к сети интернет, сообщает в исследовании Липецкстат. 

3 357
#компьютеризация

Комментарии (3)

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Житель

27 минут назад
Ну теперь работа, наладится! Или нет?
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Петя

29 минут назад
Да нУуууууу??!! Чё правдааа?????? У организаций есть свои сааайты?????? Аааафииигееееть!!!!!!! Вот это ноооовоооость!!!!!!
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Ваш

сегодня, 13:12
Пря Сталяне такова не была!
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