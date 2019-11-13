сегодня, 12:45
Больше половины липецких организаций завели собственные веб-сайты
Персональные компьютеры для работы использовали на начало нынешнего года 96,4% организаций Липецкой области — год назад их доля составляла 95,2%.
Всего в компаниях и организациях были установлены 81,1 тысячи компьютеров — на 1 тысячу больше по сравнению с началом 2018 года. К сети интернет из них подключены 61,8 тысяч против 53,6 годом ранее. В среднем на сто работников приходилось 43 компьютера, в том числе 33 — с доступом к сети интернет, сообщает в исследовании Липецкстат.
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