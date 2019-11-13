Больше половины липецких организаций завели собственные веб-сайты

Персональные компьютеры для работы использовали на начало нынешнего года 96,4% организаций Липецкой области — год назад их доля составляла 95,2%.

Для отправки и получения корреспонденции электронную почту использовали 93,4% организаций, годом ранее их доля была чуть меньше, 92,2%. Доступ к интернету был у 94,6% организаций, что на 1,45 процентного пункта больше, чем на начало 2018 года. Веб-сайты имели 51,1% предприятий и организаций, годом ранее таким способом о совей деятельности заявляли в интернете 46,1% компаний.



Всего в компаниях и организациях были установлены 81,1 тысячи компьютеров — на 1 тысячу больше по сравнению с началом 2018 года. К сети интернет из них подключены 61,8 тысяч против 53,6 годом ранее. В среднем на сто работников приходилось 43 компьютера, в том числе 33 — с доступом к сети интернет, сообщает в исследовании Липецкстат.



