На М-4 ГАЗель врезалась в большегруз

В ДТП пострадал водитель ГАЗели

В Задонском районе в 4:40 утра на автодороге М-4 «Дон» 22-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2834», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства, автомобиля «MAN» под управлением 48-летнего водителя, и допустил столкновение. В результате водитель автомобиля «ГАЗ-2834» с телесными повреждениями был доставлен в ГУЗ Задонская МРБ, сообщили в УМВД России по Липецкой области.