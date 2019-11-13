Происшествия

59 минут назад

На М-4 ГАЗель врезалась в большегруз

2 633
#дтп
На М-4 ГАЗель врезалась в большегруз

В ДТП пострадал водитель ГАЗели

В Задонском районе в 4:40 утра на автодороге М-4 «Дон» 22-летний водитель,  управляя автомобилем «ГАЗ-2834», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства, автомобиля «MAN» под управлением 48-летнего водителя,  и допустил столкновение. В результате водитель автомобиля «ГАЗ-2834»  с телесными повреждениями был доставлен в ГУЗ Задонская МРБ, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
2 633
#дтп

Комментарии (2)

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Факт

20 минут назад
Дистанция, дистанция! Уснул просто!!!
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35 лет

45 минут назад
* и на газель, ещё велосипеды не отменяли
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