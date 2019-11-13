Происшествия
сегодня, 10:14
Из Домовины в домовину: в селе со странным названием забили насмерть трубой человека
Убийцу приговорили в 11 годам лишения свободы.
Как уже писал GOROD48, в селе Домовины Измалковского района 29 июня 38-летний мужчина избил куском железной трубы двух своих собутыльников. Это случилось ночью после совместного застолья. Решив проучить своих обидчиков, гость вышел на улицу, подобрал фрагмент металлической трубы, вернулся в дом и стал наносить удары трубой по уже спящим на диване товарищам. В итоге один из них, 43-летний местный житель, скончался от полученных травм на месте преступления, второй мужчина с травмой головы и переломами ребер был госпитализирован и выжил.
На время предварительного следствия подозреваемого в убийстве взяли под стражу. Как оказалось, 38 летний мужчина был ранее судим и находился в розыске за ранее совершенные преступления (примечательно, что после расправы с двумя односельчанами он спокойно ушел к себе домой). Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия.
По факту причинения телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, приговором Елецкого районного суда подсудимый признан виновным. При назначении наказания суд учел, что в его действиях содержится опасный рецидив, что является отягчающим обстоятельством. Учитывая, обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, с учетом ранее совершенных преступлений суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
На время предварительного следствия подозреваемого в убийстве взяли под стражу. Как оказалось, 38 летний мужчина был ранее судим и находился в розыске за ранее совершенные преступления (примечательно, что после расправы с двумя односельчанами он спокойно ушел к себе домой). Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия.
По факту причинения телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, приговором Елецкого районного суда подсудимый признан виновным. При назначении наказания суд учел, что в его действиях содержится опасный рецидив, что является отягчающим обстоятельством. Учитывая, обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, с учетом ранее совершенных преступлений суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
блаходетели
Сталин-психиатр.
Таня
Диман