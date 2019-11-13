Происшествия

31 минуту назад

Многодетная липчанка стала рецидивисткой

326
#кража
Многодетная липчанка стала рецидивисткой

но от тюрьмы ее вновь спасли дети.

Жительница Липецка, 25-летняя мать троих детей, будучи уже условно осужденной за кражу (в прошлом году ее приговорили к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года), снова попала под суд по той же 158-й статье Уголовного Кодекса РФ.

В июле женщина встретила своего знакомого, ехавшего в престижной иномарке, и попросила его подвезти ее к ее дому. Из машины ловкая барышня вышла вместе со смартфоном водителя. Найдя в приложениях услугу «мобильного банка», она перевела на счета двух своих знакомых 3700 рублей с чужого счета, а позже попросила тех, кому отправила деньги, отдать их ей как ошибочно ею отправленных.

Понятно, что такое преступление было раскрыто в два счета. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением и вину в содеянном признала полностью. Приговором Октябрьского районного суда женщину признали виновной в совершении кражи и с учетом всех обстоятельств назначили ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Но осужденную вновь спасло чадородие, и реальное отбывание назначенного наказания было отсрочено до достижения ее самым младшим ребенком 2019 года рождения 14-летнего возраста.

По мотивам этого приговора, кстати, управлению социальной защиты населения администрации области можно сделать социальный ролик, пропагандирующий в условиях демографического спада увеличение рождаемости. Со слоганом «Дети спасают!»
326
#кража

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