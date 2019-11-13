Происшествия

50 минут назад

В Липецке ночью горел дом

566
#пожар
В Липецке ночью горел дом
Сегодня ночью на улице Волгоградской горел дом №11.

В пожаре никто не пострадал, так как дом расселенный.
566
#пожар

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