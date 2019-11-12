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В России предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
Производители пивных напитков призвали к изменению техрегламента ЕАЭС
Производители пивных напитков призвали к изменению техрегламента ЕАЭС и отмене ограничения в 7 градусов на крепость такой продукции. Об этом сказано в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР), передают Известия.
На международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.
По мнению экспертного совета, это является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО. На этом фоне предлагается внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Так, например, может появиться крафтовый пенный напиток 40 и даже 60 градусов.
В то же время эксперты не уверены, что крепкое пиво будет пользоваться популярностью у россиян. Последние годы продажи пивной продукции в стране неуклонно падают.
На международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.
По мнению экспертного совета, это является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО. На этом фоне предлагается внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Так, например, может появиться крафтовый пенный напиток 40 и даже 60 градусов.
В то же время эксперты не уверены, что крепкое пиво будет пользоваться популярностью у россиян. Последние годы продажи пивной продукции в стране неуклонно падают.