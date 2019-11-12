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У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Полиция проводит проверку
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, передает РИА Новости.
Москвич 1962 года рождения заявил в полицию, что получил сообщение о замене сим-карты с просьбой позвонить, если карту меняет не он. Через некоторое время его номер перестал работать, и мужчина обратился к оператору. Там ему посоветовали подать письменное заявление в ближайшем салоне сотовой связи.
Позднее мужчине позвонили сотрудники банка, заявив, что с его карты пытались снять 50 тыс. рублей, и поинтересовались, не совершал ли он какие-либо транзакции. Проверив свой баланс, мужчина обнаружил, что с его банковского счёта неизвестные перевели более 421,8 тыс. рублей на другие счета.
Полиция организовала проверку по факту произошедшего.
Москвич 1962 года рождения заявил в полицию, что получил сообщение о замене сим-карты с просьбой позвонить, если карту меняет не он. Через некоторое время его номер перестал работать, и мужчина обратился к оператору. Там ему посоветовали подать письменное заявление в ближайшем салоне сотовой связи.
Позднее мужчине позвонили сотрудники банка, заявив, что с его карты пытались снять 50 тыс. рублей, и поинтересовались, не совершал ли он какие-либо транзакции. Проверив свой баланс, мужчина обнаружил, что с его банковского счёта неизвестные перевели более 421,8 тыс. рублей на другие счета.
Полиция организовала проверку по факту произошедшего.