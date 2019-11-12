В России

51 минуту назад

В российских городах могут ограничить скорость до 50 км/ч

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В российских городах могут ограничить скорость до 50 км/ч

Такое вопрос поднял депутат Госдумы Александр Васильев

В России для автомобилистов предложили ввести ограничение скорости в городах до 50 километров в час. Идею озвучил координатор проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

«Если не снизить скорость в черте города до 50 километров в час, мы так и будем по восемь тысяч пешеходов в год сбивать в черте города», — приводит его слова «Российская газета». Мы говорим, что в целом надо систему со скоростным режимом приводить в порядок, отметил депутат. Сейчас в городах России можно ездить на машине со скоростью 80 километров в час.

Васильев подчеркнул, что перед тем, как устанавливать скоростной режим, необходимо исполнить поручение президента России Владимира Путина и установить предупреждающие о камерах знаки. Депутат обратил внимание на то, что такой законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму.

Также Васильев считает, что перед изменением скоростного режима в российских городах нештрафуемый порог скорости нужно снизить с 20 до 10 километров в час.
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