В России
51 минуту назад
В российских городах могут ограничить скорость до 50 км/ч
Такое вопрос поднял депутат Госдумы Александр Васильев
В России для автомобилистов предложили ввести ограничение скорости в городах до 50 километров в час. Идею озвучил координатор проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.
«Если не снизить скорость в черте города до 50 километров в час, мы так и будем по восемь тысяч пешеходов в год сбивать в черте города», — приводит его слова «Российская газета». Мы говорим, что в целом надо систему со скоростным режимом приводить в порядок, отметил депутат. Сейчас в городах России можно ездить на машине со скоростью 80 километров в час.
Васильев подчеркнул, что перед тем, как устанавливать скоростной режим, необходимо исполнить поручение президента России Владимира Путина и установить предупреждающие о камерах знаки. Депутат обратил внимание на то, что такой законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму.
Также Васильев считает, что перед изменением скоростного режима в российских городах нештрафуемый порог скорости нужно снизить с 20 до 10 километров в час.
«Если не снизить скорость в черте города до 50 километров в час, мы так и будем по восемь тысяч пешеходов в год сбивать в черте города», — приводит его слова «Российская газета». Мы говорим, что в целом надо систему со скоростным режимом приводить в порядок, отметил депутат. Сейчас в городах России можно ездить на машине со скоростью 80 километров в час.
Васильев подчеркнул, что перед тем, как устанавливать скоростной режим, необходимо исполнить поручение президента России Владимира Путина и установить предупреждающие о камерах знаки. Депутат обратил внимание на то, что такой законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму.
Также Васильев считает, что перед изменением скоростного режима в российских городах нештрафуемый порог скорости нужно снизить с 20 до 10 километров в час.