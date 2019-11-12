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Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА попытался сбежать
Возбуждено уголовное дело о попытке побега
В отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, обвиняемого во взяточничестве, возбуждено уголовное дело о попытке побега из здания Главного военно-следственного управления СК РФ. Об этом заявил следователь во втором Западном военном суде, где рассматривается вопрос о продлении срока ареста обвиняемому, сообщает ТАСС.
Следователь также просил суд продлить арест обвиняемому на три месяца в связи с тем, что Барышев хотел уехать из страны в случае привлечения его к уголовной ответственности, а также оказать давление на свидетелей по делу.
Барышев обвиняется в получении взяток на сумму 23,5 млн рублей. Следствие считает, что преступления были совершены в 2016 году, когда обвиняемый возглавлял организацию.
Следователь также просил суд продлить арест обвиняемому на три месяца в связи с тем, что Барышев хотел уехать из страны в случае привлечения его к уголовной ответственности, а также оказать давление на свидетелей по делу.
Барышев обвиняется в получении взяток на сумму 23,5 млн рублей. Следствие считает, что преступления были совершены в 2016 году, когда обвиняемый возглавлял организацию.