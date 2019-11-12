В России

38 минут назад

Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст

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Вернуть жителям Дальневосточного Федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию: 55 для женщин и 60 лет — для мужчин предложили правительству в Госдуме. Об этом «Известиям» рассказал глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Он считает, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.
«ДФО — особая территория с суровыми климатическим условиями. Для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — заметил Харитонов.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

Эксперты считают, что инициатива не будет поддержана, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций, сообщают "Известия".

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