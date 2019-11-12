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сегодня, 14:13

Воспитательница утонула в бассейне детского сада

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ЧП произошло в одном из детсадов Уфы

Трагедия произошла в одном из детсадов Уфы: в бассейне дошкольного учреждения захлебнулась 51-летняя воспитательница. По каким причинам женщина оказалась в воде, пока остается неясным, сообщает «Башинформ».

Все произошло около полуночи. Воспитательница решила искупаться в бассейне детского сада. Спустя некоторое время ее обнаружил охранник дошкольного учреждения, Людмила И. была без сознания. Ее доставили в больницу, попытались оказать медицинскую помощь, но спустя сутки женщина скончалась.

По факту смерти женщины следователи проводят доследственную проверку. Для выяснения причин смерти назначена судмедэкспертиза. По предварительным данным, на теле погибшей не было обнаружено следов криминального характера.

Точную картину произошедшего, безусловно, прояснят результаты судмедэкспертизы. На основании этого документа следствие и сделает окончательные выводы.
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Комментарии (1)

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жора

29 минут назад
Побухали с охранником и голые купаться ! Обычное дело !!!
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