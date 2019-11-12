Липецкая область получила паспорт готовности к зиме

Верхне-Донское управление Ростехнадзора выдало Липецкой области паспорт готовности к отопительному сезону. Документ подтверждает готовность всех котельных, домов, тепловых сетей к зиме 2019-2020 годов и даёт возможность получать энергоресурсы в течение отопительного сезона.

подготовка к зиме в Липецкой области по поручению главы региона Игоря Артамонова началась сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. На выполнение работ по подготовке теплоэнергетического комплекса направлен 1,1 млрд руб., в том числе объём финансирования ремонтных программ основных теплоснабжающих компаний области составил 481,7 млн руб. В рамках подготовки к прохождению отопительного сезона проведено два этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Ремонтная программа АО «Газпром газораспределение Липецк» в 2019 году составила 57,8 млн руб. Работы, влияющие на энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, завершены к 1 сентября. В рамках реализации областной программы капитального ремонта Фондом выполнены работы по вхождению в отопительный период на 137 многоквартирных домах.



Кроме того, к предстоящей зиме готовы силы и средства для содержания территорий: для борьбы с гололёдом предприятиями коммунального хозяйства заготовлено 102 тыс. м3 пескосоляной смеси, подготовлено 616 единиц спецтехники для уборки населённых пунктов. Дополнительно приобретены 17 единиц манёвренной коммунальной техники для уборки тротуаров в Липецке и Ельце.



Согласно решениям органов местного самоуправления, в районах Липецкой области подавать тепло в учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения начали с 23 сентября. Остальные потребители получили тепло с 25 сентября, сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области.



