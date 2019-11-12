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Липецкая область получила паспорт готовности к зиме
Верхне-Донское управление Ростехнадзора выдало Липецкой области паспорт готовности к отопительному сезону. Документ подтверждает готовность всех котельных, домов, тепловых сетей к зиме 2019-2020 годов и даёт возможность получать энергоресурсы в течение отопительного сезона.
Кроме того, к предстоящей зиме готовы силы и средства для содержания территорий: для борьбы с гололёдом предприятиями коммунального хозяйства заготовлено 102 тыс. м3 пескосоляной смеси, подготовлено 616 единиц спецтехники для уборки населённых пунктов. Дополнительно приобретены 17 единиц манёвренной коммунальной техники для уборки тротуаров в Липецке и Ельце.
Согласно решениям органов местного самоуправления, в районах Липецкой области подавать тепло в учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения начали с 23 сентября. Остальные потребители получили тепло с 25 сентября, сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области.
Ленин