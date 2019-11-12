В Липецке пройдет шествие студентов-медиков

По маршруту следования колонны ограничат торговлю алкоголем.

13 ноября в Левобережном районе Липецка пройдет шествие студентов-медиков за здоровый образ жизни. Около 200 человек пройдут по маршруту пл. Франценюка – пр. Мира - ул. 9 Мая - ул. 9 Мая, 18. Финальной точкой шествия станет липецкий медицинский колледж.



Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, шествие будет проходить с 12.00 до 13.30 час. Согласно действующему законодательству, розничная продажа алкогольной продукции в магазинах и кафе по маршруту шествия будет временно ограничена.