Общество

сегодня, 09:36

В Липецке пройдет шествие студентов-медиков

6 780
#шествие #митинг
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В Липецке пройдет шествие студентов-медиков

По маршруту следования колонны ограничат торговлю алкоголем.

13 ноября в Левобережном районе Липецка пройдет шествие студентов-медиков за здоровый образ жизни. Около 200 человек пройдут по маршруту пл. Франценюка – пр. Мира - ул. 9 Мая - ул. 9 Мая, 18. Финальной точкой шествия станет липецкий медицинский колледж.

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, шествие будет проходить с 12.00 до 13.30 час. Согласно действующему законодательству, розничная продажа алкогольной продукции в магазинах и кафе по маршруту шествия будет временно ограничена. 
6 780
#шествие #митинг
1

Комментарии (7)

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Виктор

32 секунды назад
Шествуйте в хуӣ, более бесполезная мразь, чем учителя которые делают вбросы. Лизоблюды будущие, всё в говно превратили, ума нет никакого, а на людей абсолютно похуӣ, могут лишь убивать.
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Инопланетянин

19 минут назад
Ранше проверяли карманах сигарет есть наказивали. Сейчась надо проверять в карманах презерватив есть или неть наказивать
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имхо

53 минуты назад
По метле им в руки, ЧТОБ БЕЗ ТОЛКУ НЕ ШЛЯЛИСЬ ПО ГОРОДУ. ИТАК НИ ХРЕНА НЕ УЧАТ, НЕ УЧАТСЯ, ВСЕ ЗА ДЕНЬГИ, ТАК ЕЩЕ ДОРОГИ ОПЯТЬ ПЕРЕКРОЮТ. ЗАДОЛБАЛИ. НАДО ДО ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ШЕСТВИЕ СДЕЛАТЬ
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Перри Мейсон

58 минут назад
Особенно этому будет рада новолипецкая алкашня.
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Л-а

сегодня, 09:47
Надеюсь дорогу перекрывать не будут.Что то в последнее время очень много "шествий" и какие результаты от них? На уборку города- вот это дело, а это -фигня.
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я

сегодня, 09:47
Нездоровая это акция - во время обеда агитации устраивать.
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Что за очередная бредятина

сегодня, 09:45
тупых чиновников мэрии . Студенты учится должны, а не по улицам в учебное время шастать.
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