Липчанин избил свояченицу мусором

Семейный скандал вспыхнул, когда мужчина собирался выкинуть отходы.

Мировой судья СУ №25 Октябрьского округа Липецка на 8 месяцев ограничила свободу жителю регионального центра. Пенсионер, ветеран труда, был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.



Преступление стало итогом семейного конфликта. Днем 14 января мужчина собрался выкинуть мусор. Он взял пакет и пошел в сторону выхода. В этот момент в дверном проеме одной из жилых комнат появилась пришедшая в гости сестра его жены. У мужчины со свояченицей уже долгое время были постоянные ссоры. И на этот раз родственники не удержались от пикировки оскорблениями. Свояченица перешла к рукоприкладству и замахнулась на мужчину костылем. Ему удалось упредить удар. Он закрылся от костыля рукой, и тут же пошел в атаку. Он с размаху ударил свояченицу мусорным пакетом. В полиэтилене лежала стеклянная бутылка. Удар пришелся в область лба, лицо женщины оказалось рассечено стеклом. Эту травму врачи расценили как легкий вред здоровью.



Признанному виновным в преступлении мужчине на срок ограничения свободы запретили без уведомления менять место жительства и выезжать за пределы Липецка.