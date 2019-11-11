Происшествия

46 минут назад

Липчанин избил свояченицу мусором

8 629
#драка
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Липчанин избил свояченицу мусором

Семейный скандал вспыхнул, когда мужчина собирался выкинуть отходы.

Мировой судья СУ №25 Октябрьского округа Липецка на 8 месяцев ограничила свободу жителю регионального центра. Пенсионер, ветеран труда, был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Преступление стало итогом семейного конфликта. Днем 14 января мужчина собрался выкинуть мусор. Он взял пакет и пошел в сторону выхода. В этот момент в дверном проеме одной из жилых комнат появилась пришедшая в гости сестра его жены. У мужчины со свояченицей уже долгое время были постоянные ссоры. И на этот раз родственники не удержались от пикировки оскорблениями. Свояченица перешла к рукоприкладству и замахнулась на мужчину костылем. Ему удалось упредить удар. Он закрылся от костыля рукой, и тут же пошел в атаку. Он с размаху ударил свояченицу мусорным пакетом. В полиэтилене лежала стеклянная бутылка. Удар пришелся в область лба, лицо женщины оказалось рассечено стеклом. Эту травму врачи расценили как легкий вред здоровью.

Признанному виновным в преступлении мужчине на срок ограничения свободы запретили без уведомления менять место жительства и выезжать за пределы Липецка.
8 629
#драка
1

Комментарии (8)

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ARTY

2 минуты назад
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0007

4 минуты назад
Хорошо что не ссаными тряпками
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Печалька

10 минут назад
Повезло деду, что свояченица в ОМОНе не служила! А то бы лет 5 реального срока навесили. Жаль, конечно, что выезд запретили. Накрылись Мальдивы с Канарами на 8 месяцев.
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Гость

17 минут назад
Зачем вообще такие новости публиковать? Какой бред
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Ну

19 минут назад
хоть ни один мент не пострадал. А то они сейчас нежные пошли: от пластиковых стаканов и баклажек получают моральные страдания и физическую боль.
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А

22 минуты назад
Мусор это какое оружие считаеться?
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данил

29 минут назад
нифига не понял!!!!!!!!! как мусором? он его за ноги взял как дубину?
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Посадят

38 минут назад
За мусора
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