Воду и свет отключат на нескольких липецких улицах

В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора: 12 ноября с 09:00 до 17:00 по ул. Энергетическая, ул. Дарвина, ул. Чапаева, ул. Димитрова, ул. Красная, ул.Студеновская, ул.Школьная, ул. Ракитная, ул. Кирова, ул. Сокольская, ул. Ленина, ул.Покровская, ул. Жемчужная, ул. Провинциальная, ул. 20 Партъезда, ул. Листопадная, ул. Провинциальная.



В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

12 ноября с 10:00 до 20:00 по ул. Бабушкина; ул. С. Тянь-Шанского; ул. Богатырская; ул. Брестская; пер. Чугунный; ул. Былинная; ул. Хабарова; ул. Пирогова; пер. Ростовский; ул. Бардина





