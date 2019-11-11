Общество

32 минуты назад

Воду и свет отключат на нескольких липецких улицах

1 493
#отключение воды #отключение света
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Воду и свет отключат на нескольких липецких улицах
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах частного сектора: 12 ноября с  09:00 до 17:00  по ул. Энергетическая, ул. Дарвина, ул. Чапаева, ул. Димитрова, ул. Красная, ул.Студеновская, ул.Школьная, ул. Ракитная, ул. Кирова, ул. Сокольская, ул. Ленина, ул.Покровская, ул. Жемчужная, ул. Провинциальная, ул. 20 Партъезда, ул. Листопадная, ул. Провинциальная. 

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 
12 ноября с 10:00 до 20:00 по ул. Бабушкина; ул. С. Тянь-Шанского; ул. Богатырская; ул. Брестская; пер. Чугунный; ул. Былинная;  ул. Хабарова; ул. Пирогова; пер. Ростовский; ул. Бардина 


1 493
#отключение воды #отключение света
1

Комментарии (1)

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денег нет

25 минут назад
Но вы держитесь... За чей нибудь орган или конечность
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