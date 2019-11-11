Общество

42 минуты назад

Липецкая «аварийка» на пороге банкротства

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#АДСЛ #банкротство
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Липецкая «аварийка» на пороге банкротства

В аварийно-диспетчерской службе введено наблюдение.

Арбитражный суд Липецкой области ввел наблюдение, стадию банкротства, в отношении муниципального унитарного предприятия «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства». В организации утвержден временный управляющий, которому предстоит оценить финансовое состояние МУП и его жизнеспособность. Его отчет в суде заслушают в марте 2020 года.

Банкотство МУП «АДСЛ» в феврале 2018 года было инициировано налоговой службой. Муниципальное предприятие задолжало по обязательным налогам и сборам свыше 5,7 млн рублей. Причем только 4,2 млн рублей — основой долг, остальная часть суммы — пеня и штрафы. Требования ФНС приняты судом в банкротное дело.

МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» была зарегистрирована департаментом ЖКХ администрации Липецка в 2005 году. Уставной капитал муниципального предприятия составляет 100 000 рублей. Основой вид деятельности МУП - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Учредитель так характеризует направленность МУП: «Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: обеспечение аварийного обслуживания объектов муниципального заказа и поставки товаров (работ, услуг) жилищно-коммунального назначения на договорной (в том числе конкурсной) основе; организация содержания и ремонта соответствующих объектов с соблюдением положений действующих законодательных и нормативных актов;определение участников процесса производства и оказания жилищно-коммунальных услуг». В предприятии числятся свыше 300 сотрудников. Согласно отрытым данным за последние три года доходы МУП упали в 2,5 раза. За последний год на «аварийку» было открыто свыше 170 исполнительных производств, в том числе - из-за долгов по заработной плате. Липецкие депутаты не раз обсуждали возможность реорганизации муниципального предприятие и его финансового оздоровления, после которого МУП сможет хотя бы "работать в ноль".
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#АДСЛ #банкротство
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Комментарии (3)

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Маруся

51 секунду назад
а кто теперь * авно откачивать ежели прорыв?
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прокофья

8 минут назад
А кто начальник, какое у него его служебное авто, какая зарплата ?
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цирк

33 минуты назад
вот что значит ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ и за этот корень всех бед и несчастий никто пока не ответил-143 процента
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