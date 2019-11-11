Погода в Липецке

20 минут назад

В Липецкой области туман и до +11

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В Липецкой области туман и до +11

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-7 градусов тепла, что на 2-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 8 до 10 градусов тепла.

12 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 19 градусов мороза.

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