В Липецкой области туман и до +11

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-7 градусов тепла, что на 2-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 8 до 10 градусов тепла.



12 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 19 градусов мороза.



