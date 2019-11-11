В России

сегодня, 12:26

Путин заявил о воровстве при строительстве космодрома Восточный

106
Путин заявил о воровстве при строительстве космодрома Восточный

Избежать хищений не удалось, несмотря на возбужденные уголовные дела

Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь и по сей день: похищены уже сотни миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Лента.ру.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — сказал президент. По словам главы государства, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.

Путин потребовал обеспечить строгое целевое и прозрачное использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования.

Строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.
106

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

сегодня, 08:56

В России
В Приморье начался выпуск последней партии белух из бухты Средней
В Приморье начался выпуск последней партии белух из бухты Средней

вчера, 12:47

В России
СК возбудил дело из-за убийства и захвата заложника в Магадане
СК возбудил дело из-за убийства и захвата заложника в Магадане

вчера, 08:34

В России
Водолазы нашли разложившийся труп неизвестного при поисках останков убитой студентки
Водолазы нашли разложившийся труп неизвестного при поисках останков убитой студентки

вчера, 08:25

В России
Знаменитый клубный промоутэр умер в возрасте 38 лет
Знаменитый клубный промоутэр умер в возрасте 38 лет

вчера, 08:21

В России
Билеты в Крым вызвали ажиотаж
#Крым #билет
1
Билеты в Крым вызвали ажиотаж

08.11.2019 15:23

В России