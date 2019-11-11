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Путин заявил о воровстве при строительстве космодрома Восточный
Избежать хищений не удалось, несмотря на возбужденные уголовные дела
Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь и по сей день: похищены уже сотни миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Лента.ру.
«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — сказал президент. По словам главы государства, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.
Путин потребовал обеспечить строгое целевое и прозрачное использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования.
Строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.
«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — сказал президент. По словам главы государства, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.
Путин потребовал обеспечить строгое целевое и прозрачное использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования.
Строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.