Происшествия

30 минут назад

Дом полный конопли нашли полицейские в Грязинском районе

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#наркотики
Дом полный конопли нашли полицейские в Грязинском районе

Двое мужчин купили дом для выращивания конопли. Полицейские изъяли 2,5 килограмма марихуаны и 600 кустов конопли в горшках.

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Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области пресечена деятельность преступной группы, которая организовала сбыт наркотиков растительного происхождения на территории Липецка.

Как сообщает пресс-служьа УМВД РФ по Липецкой области, задержаны 39-летний и 47-летний жители Липецкой области.  По данным следствия, для выращивания элитных сортов конопли они специально купили дом в Грязинском районе. При осмотре дома и находящегося во дворе автомобиля, обнаружено более 3,5 килограмма марихуаны, а также около 600 кустов конопли.

Марихуана продавалась через интернет и оптовые закладки. Готовый к сбыту наркотик торговцы фасовали на специальном оборудовании.

Согласно действующему законодательству за сбыт наркотических средств в крупном размере может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.


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#наркотики

Комментарии (1)

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Ахаха

13 минут назад
Нарки еб@нутые конченные. Рабы конопляные.
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