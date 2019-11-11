Дом полный конопли нашли полицейские в Грязинском районе

Двое мужчин купили дом для выращивания конопли. Полицейские изъяли 2,5 килограмма марихуаны и 600 кустов конопли в горшках.

Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области пресечена деятельность преступной группы, которая организовала сбыт наркотиков растительного происхождения на территории Липецка.Как сообщает пресс-служьа УМВД РФ по Липецкой области, задержаны 39-летний и 47-летний жители Липецкой области. По данным следствия, для выращивания элитных сортов конопли они специально купили дом в Грязинском районе. При осмотре дома и находящегося во дворе автомобиля, обнаружено более 3,5 килограмма марихуаны, а также около 600 кустов конопли.Марихуана продавалась через интернет и оптовые закладки. Готовый к сбыту наркотик торговцы фасовали на специальном оборудовании.Согласно действующему законодательству за сбыт наркотических средств в крупном размере может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.