Общество

49 минут назад

В Липецке защитят памятник Ленину

12 628
#памятник Ленину
В Липецке защитят памятник Ленину

Одиночный пикет проведет общественно-политического движения «Суть времени».

Сегодня в 15 часов на площади Ленина-Соборная у памятника Ленину пройдет одиночный пикет Липецкого регионального отделения общественно-политического движения «Суть времени».

«Требуем сохранить исторический вид площади Соборная-Ленина. Считаем, заявление о намерении выноса памятника В.И. Ленину с площади крайне непродуманной и политически недальновидной мерой. Власть или отдельные статусные лица не наделены исключительным правом «судить» то, что сделано несколько десятилетий назад, и посягать на историко-культурное достоинство нашего народа. На Украине тоже начали со сносов памятников Ленину, что в итоге привело к ее развалу. «Ленинопад» в современной России приведет к полному краху государства, призывы же к отказу от советской истории - к расколу общества, которое в подавляющем своем большинстве отвергает идею «десоветизации», - говорится в обращении организации к главам региона и города Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной, прокурору области Константину Кожевникову, спикеру областного Совета Павлу Путилину.

Напомним, что администрация Липецка объявила конкурс на благоустройство этой официальной площади города, желая снизить градус помпезности, заложенный а архитектурный облик этого общественного пространства во времена СССР. По условия конкурса памятник Ленину может переехать отсюда в лесополосу за ДК «Городской» поселка ЛТЗ, где глава Липецка Евгения Уваркина собирается сделать музей советской эпохи. Против такого плана уже выступил обком КПРФ и представляющие его в областном Совете депутаты.
12 628
#памятник Ленину

Комментарии (12)

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НОВАТОР

31 секунду назад
ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМИМО ТОГО, ЧТО ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНСАМБЛЯ ПЛОЩАДИ СОБОРНОЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВЫПОЛНЕННЫМ ИЗВЕСТНЫМ РОССИЙСКИМ СКУЛЬПТОРОМ, АКАДЕМИКОМ , ЛАУРЕАТОМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРЕМИЙ - ЛЬВОМ КЕРБЕЛЕМ. СРЕДИ ЕГО ИЗВЕСТНЫХ РАБОТ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МОСКВЕ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ НА ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ, ПАМЯТНИК КАРЛУ МАРКСУ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА.
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гость

1 минуту назад
перечитал,что то про твою задницу с гвоздями...
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Чиполлино

2 минуты назад
Был Каролёв-вопрос и не поднимался. Приехало заезжее лысое чмо- давай памятник переносить. Больше же ничего делать не умеет, дырявый едераст из Будёновска.
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Ты -идиот.

3 минуты назад
Ленин-, Ленин- величайший гений человечества.
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Ленин-

5 минут назад
самый главный террорист 20 века! Мразь и людоед!!!
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Перри Мейсон

5 минут назад
"желая снизить градус помпезности" Чё?
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гость

10 минут назад
гость, перечитай ещё раз , что я настрочил ! )))))))))))))))
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Житель

14 минут назад
Только Ленинское учение и обновлённый социализм!
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гость

25 минут назад
гость, Мышление твое страдает декоммунизацией ,это приводит к плохим последствиям,кто не чтит уроки истории...
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Пенсионер

34 минуты назад
Ясный пень что защитим ! Скорей Уваркину с мерией выкинем из Липецка!
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