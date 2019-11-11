Общество
49 минут назад
В Липецке защитят памятник Ленину
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Одиночный пикет проведет общественно-политического движения «Суть времени».
Сегодня в 15 часов на площади Ленина-Соборная у памятника Ленину пройдет одиночный пикет Липецкого регионального отделения общественно-политического движения «Суть времени».
«Требуем сохранить исторический вид площади Соборная-Ленина. Считаем, заявление о намерении выноса памятника В.И. Ленину с площади крайне непродуманной и политически недальновидной мерой. Власть или отдельные статусные лица не наделены исключительным правом «судить» то, что сделано несколько десятилетий назад, и посягать на историко-культурное достоинство нашего народа. На Украине тоже начали со сносов памятников Ленину, что в итоге привело к ее развалу. «Ленинопад» в современной России приведет к полному краху государства, призывы же к отказу от советской истории - к расколу общества, которое в подавляющем своем большинстве отвергает идею «десоветизации», - говорится в обращении организации к главам региона и города Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной, прокурору области Константину Кожевникову, спикеру областного Совета Павлу Путилину.
Напомним, что администрация Липецка объявила конкурс на благоустройство этой официальной площади города, желая снизить градус помпезности, заложенный а архитектурный облик этого общественного пространства во времена СССР. По условия конкурса памятник Ленину может переехать отсюда в лесополосу за ДК «Городской» поселка ЛТЗ, где глава Липецка Евгения Уваркина собирается сделать музей советской эпохи. Против такого плана уже выступил обком КПРФ и представляющие его в областном Совете депутаты.
«Требуем сохранить исторический вид площади Соборная-Ленина. Считаем, заявление о намерении выноса памятника В.И. Ленину с площади крайне непродуманной и политически недальновидной мерой. Власть или отдельные статусные лица не наделены исключительным правом «судить» то, что сделано несколько десятилетий назад, и посягать на историко-культурное достоинство нашего народа. На Украине тоже начали со сносов памятников Ленину, что в итоге привело к ее развалу. «Ленинопад» в современной России приведет к полному краху государства, призывы же к отказу от советской истории - к расколу общества, которое в подавляющем своем большинстве отвергает идею «десоветизации», - говорится в обращении организации к главам региона и города Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной, прокурору области Константину Кожевникову, спикеру областного Совета Павлу Путилину.
Напомним, что администрация Липецка объявила конкурс на благоустройство этой официальной площади города, желая снизить градус помпезности, заложенный а архитектурный облик этого общественного пространства во времена СССР. По условия конкурса памятник Ленину может переехать отсюда в лесополосу за ДК «Городской» поселка ЛТЗ, где глава Липецка Евгения Уваркина собирается сделать музей советской эпохи. Против такого плана уже выступил обком КПРФ и представляющие его в областном Совете депутаты.
12 628
НОВАТОР
гость
Чиполлино
Ты -идиот.
Ленин-
Перри Мейсон
гость
Житель
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Пенсионер