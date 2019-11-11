Ребенок едва не попал под колеса иномарки

Школьник шел на свой «зеленый».

В YouTube разместили запись видеорегистратора с очередным нарушением правил движения на липецких дорогах. На этот раз наплевательство на ПДД едва не закончилось трагично.





Днем 9 ноября автомобиль «Фольксаген» следовал от улицы Берзина по Водопьянова. Несмотря на то, что для автомобилистов горел «красный», водитель пронесся по пешеходному переходу возле остановки «23 микрорайон». В это время на свой «зеленый» по «зебре» спешил школьник: мальчика спасла реакция, иначе бы он оказался под колесами иномарки.