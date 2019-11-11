Происшествия

57 минут назад

Ребенок едва не попал под колеса иномарки

3 949
#нарушение ПДД

Школьник шел на свой «зеленый».

В YouTube разместили запись видеорегистратора с очередным нарушением правил движения на липецких дорогах. На этот раз наплевательство на ПДД едва не закончилось трагично.


Днем 9 ноября автомобиль «Фольксаген» следовал от улицы Берзина по Водопьянова. Несмотря на то, что для автомобилистов горел «красный», водитель пронесся по пешеходному переходу возле остановки «23 микрорайон». В это время на свой «зеленый» по «зебре» спешил школьник: мальчика спасла реакция, иначе бы он оказался под колесами иномарки.
3 949
#нарушение ПДД

Комментарии (3)

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Госномер

17 минут назад
в студию!
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живу я тут

26 минут назад
Ну ё, никто никого не давил. Водила, конечно, гнал на красный, но...и все. Не надо делать сенсаций на пустом месте.
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Палка

46 минут назад
опять мы - приматы плешивого карлика беспределим на своих инообрыгаловках
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