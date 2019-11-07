Циклон с небольшими дождями задержится в Липецкой области еще на день

8 ноября Липецкая область все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона, которые будут перемещаться с запада на восток по северу Центрального Федерального округа — местами пройдут дожди различной интенсивности.

Однако уже 9-10 ноября с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, туман, днем также небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 8 до 13 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, который днем ослабеет до небольшого дождя. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.



День 8 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +14 градусов. Самым холодным за 110-летнюю историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 19 градусов мороза.



