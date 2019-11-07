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48 минут назад

Занятость в малом и среднем бизнесе сократилась почти на 600 тыс. человек

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#малый бизнес
Численность работников в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) по сравнению с прошлым октябрем снизилась почти на 600 тыс. и составила 15,4 млн человек. Это следует из данных единого реестра Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомились «Известия».  

Количество предприятий также сократилось — на 116 тыс. Снижение происходило планомерно: из двенадцати месяцев не было ни одного, по итогам которого численность работников МСП показала бы позитивную динамику.  

По словам сопредседателя бизнес-объединения «Деловая Россия» Антона Данилова-Данильяна, это связано с недоверием бизнеса к мерам господдержки. Также на сокращение могла повлиять цифровизация, предположил первый вице-президент общественной организации «Опора России» Владислав Корочкин.   

В ФНС заявили, что негативная динамика обусловлена укрупнением предприятий, а в Минэкономразвития выразили надежду на улучшение показателей в следующем году. При этом ранее в ведомстве «Известиям» сообщали, что с августа 2018 по август 2019 года закрылось 667,9 тыс. фирм.   

Тогда в МЭР связали это с повышением НДС, отменой пониженных тарифов по страховым взносам, а также с внедрением контрольно-кассовой техники. Уволившиеся сотрудники могли стать самозанятыми или перейти на работу в крупные компании, предположили опрошенные «Известиями» эксперты. 
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#малый бизнес

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