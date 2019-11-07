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Бизнесмен пожаловался на побои и попал под уголовное дело за нападение на полицейского
В социальных сетях появилась информация о потасовке с участием сотрудников полиции, которая произошла в Липецке на улице Юных Натуралистов и поиске свидетелей происшествия. При этом указывается, что в конфликте пострадал ребенок.
Полицейские выяснили, что произошел конфликт между владельцем помещения и его арендаторами – владельцами магазина. Причиной конфликта стала задолженность по арендной плате. Владелец помещения захотел компенсировать долг товарами из магазина. Супружеская пара предпринимателей была с этим не согласна и вызвала полицию. Во время разбирательства произошла потасовка.
- Факт кражи не подтвердился, поэтому сотрудниками полиции было отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова.
В свою очередь, в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области рассказали, что после конфликта в правоохранительные органы обратился муж предпринимательницы, которая вызвала полицию. Он заявил, что полицейский неправомерно применил силу.
В ходе проверки с места происшествия была изъята видеозапись, которую проанализировали следователи. Факты неправомерного применения силы в отношении 36-летнего мужчины не подтвердились, равно как и по отношению к несовершеннолетним.
- В то же время Следственным отделом по Октябрьскому округу было возбуждено уголовное дело в отношении заявителя по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья»), - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Расследование уголовного дела продолжается.
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