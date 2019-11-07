Происшествия

сегодня, 16:54

Бизнесмен пожаловался на побои и попал под уголовное дело за нападение на полицейского

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#насилие в отношении представителя власти
Бизнесмен пожаловался на побои и попал под уголовное дело за нападение на полицейского

В социальных сетях появилась информация о потасовке с участием сотрудников полиции, которая произошла в Липецке на улице Юных Натуралистов и поиске свидетелей происшествия. При этом указывается, что в конфликте пострадал ребенок.

За комментарием мы обратились в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. Там ответили, что, действительно, по указанному адресу был вызов сотрудников полиции по поводу кражи вещей из магазина.

Полицейские выяснили, что произошел конфликт между владельцем помещения и его арендаторами  – владельцами магазина. Причиной конфликта стала задолженность по арендной плате. Владелец помещения захотел компенсировать долг товарами из магазина. Супружеская пара предпринимателей была с этим не согласна и вызвала полицию. Во время разбирательства произошла потасовка. 

- Факт кражи не подтвердился, поэтому сотрудниками полиции было отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. 

В свою очередь, в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области рассказали, что после конфликта в правоохранительные органы обратился муж предпринимательницы, которая вызвала полицию. Он заявил, что полицейский неправомерно применил силу.

В ходе проверки с места происшествия была изъята видеозапись, которую проанализировали следователи. Факты неправомерного применения силы в отношении 36-летнего мужчины не подтвердились, равно как и по отношению к несовершеннолетним. 

- В то же время Следственным отделом по Октябрьскому округу было возбуждено уголовное дело в отношении заявителя по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья»), - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Расследование уголовного дела продолжается.
7 988
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (7)

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Панамера

10 минут назад
Мне все это не приятно
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Панамера

25 минут назад
Меня чет напрегла вся это ситуация на счет М. и меня выставишь крайней .
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Мама Стифлера

41 минуту назад
Плечи представителя полиции не пострадали? А то мало ли, они нынче нежные как малиновое варенье пошли
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Как в США

53 минуты назад
Хорошо так. А могли и пристрелить.
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Опасного для жизни и здоровья?

сегодня, 17:14
Чо же за насилие такое проявил гражданин,интересно даже
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Побить

сегодня, 17:12
Мусарка,как на Родине побывать.
ответить

Сталин-психиатр.

сегодня, 17:01
Теперь замучается откупаться.
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