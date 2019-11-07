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Начальника пожарной части обвинили в поджоге жилых домов

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#поджог
Начальника пожарной части обвинили в поджоге жилых домов

После назначения нового руководителя подозрительно часто стали гореть постройки.

Начальника пожарной части села Балыкса в Хакасии обвинили в поджоге частных домов и хозяйственных построек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. Подозреваемого арестовали. В региональном главке МВД эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли, сообщив только, что арестован один из местных жителей.


 По данным «Вести-Хакасия», пожарный-пироман стал начальником части в августе, после чего дома местных жителей начали гореть.

Это начальник пожарной части N45 Аскизского района, заявил начальник республиканской противопожарной службы Сергей Танаков. Задержанному 26 лет. По версии следствия, с 30 августа по 28 октября он пять раз поджигал жилые дома, бани и гараж. Ранее он был судим за кражу.
186
#поджог

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