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Документалку про Децла бесплатно выложили в Сеть

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#Децл
Документалку про Децла бесплатно выложили в Сеть

Отец музыканта рассказал о комплексах своего сына, Тимати — об отсутствии иного пути.

В Сети появился документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере Кирилле Толмацком, известном как Децл. Автор фильма воспроизводит картину взросления Децла и пытается ответить на вопрос, почему судьба артиста — как личная, так и профессиональная — оказалась настолько трагичной.Режиссёром, сценаристом и продюсером картины стал журналист Роман Супер. По словам автора фильма, 21 ноября на YouTube-канале продакшн-компании "Амурские волны" будет опубликована режиссерская версия. 

Продюсер Александр Толмацкий, рассказал, почему решил отправить сына в шоу-бизнес: «Мне нужно ребенку уничтожить комплекс маленького роста». Отец и мать музыканта по-разному видят причины, побудившие Александра Толмацкого сделать из сына звезду. Ирина Толмацкая полагает, что раскрутка сына была для её бывшего мужа «каким-то экспериментом».

В съемках, кроме родителей Децла, приняли участие медиаменеджер Борис Зосимов, рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) и другие. Использована запись интервью самого артиста. Тимур Юнусов поделился деталями их совместного с Кириллом времяпровождения, пишет RT. Юнусов также рассказал какие ресурсы задействовал Александр Толмацкий, чтобы сын стал популярным: «У него не было шансов не выстрелить». Он же объяснил, отчего и как у Кирилла «слетела верхушка»; рассказал, как музыкант стал давать отпор отцу — и ситуация вышла из-под контроля.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности.
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#Децл

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