В России

54 минуты назад

Синоптики предупреждают о резком похолодании

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#осень #холод #синоптики
Синоптики предупреждают о резком похолодании

В Россию приходит классический ноябрь.

В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

- Пока температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится, - уточнила синоптик. - Ночью в субботу, 9 ноября, в Москве ожидается температура от минус 1 градуса до плюс 4 градусов, днем — плюс 3–8 градусов. Дальше температура опять пойдет на повышение вплоть до 11 градусов тепла днем.

Комфортно будет и на северо-западе европейской части страны. К субботе в Ленинградской и Мурманской областях, а также в Карелии синоптики ожидают до плюс четырех градусов, при этом возможен снег. В Поволжье же к концу недели сильно похолодает. На севере региона ночью температура опустится до минус 12 градусов, днем — до минус одного-шести градусов. К югу от Казани температура ночью 9 ноября понизится до минус двух — плюс трех градусов. Такая погода сохранится до начала следующей недели, отметила Паршина.
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#осень #холод #синоптики

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