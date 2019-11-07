В России

59 минут назад

Ветхие дома хотят восстанавливать за счет жильцов

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#ремонт #аварийное жилье
Ветхие дома хотят восстанавливать за счет жильцов

Такую инициативу высказали в министерстве строительства.

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. Эту инициативу ведомства обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Министерство планирует разработать отдельные трехлетние подпрограммы капитального ремонта; в таких домах будут проводиться только работы по поддержанию их в безопасном состоянии, пока здания не переведут в аварийный фонд. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что, если речь идет исключительно о поддерживающем ремонте, взносы существенно не повысятся. При этом по решению местных властей подпрограммы смогут софинансироваться из регионального и муниципального бюджетов.

Сейчас в стране насчитывается 25 млн кв. м жилья в домах, которые можно назвать ветхими, но не аварийными. По данным Росстата, на конец 2018 года к многоквартирным домам с износом 66–70% относилось более 231 тыс. зданий (82 млн кв. м), с износом свыше 70% — более 101 тыс. (25 млн кв. м). Это в несколько раз больше, чем официально признанных аварийными, пишут «Известия».
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#ремонт #аварийное жилье

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