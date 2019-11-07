В России
59 минут назад
Ветхие дома хотят восстанавливать за счет жильцов
Такую инициативу высказали в министерстве строительства.
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. Эту инициативу ведомства обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.
Министерство планирует разработать отдельные трехлетние подпрограммы капитального ремонта; в таких домах будут проводиться только работы по поддержанию их в безопасном состоянии, пока здания не переведут в аварийный фонд. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что, если речь идет исключительно о поддерживающем ремонте, взносы существенно не повысятся. При этом по решению местных властей подпрограммы смогут софинансироваться из регионального и муниципального бюджетов.
Сейчас в стране насчитывается 25 млн кв. м жилья в домах, которые можно назвать ветхими, но не аварийными. По данным Росстата, на конец 2018 года к многоквартирным домам с износом 66–70% относилось более 231 тыс. зданий (82 млн кв. м), с износом свыше 70% — более 101 тыс. (25 млн кв. м). Это в несколько раз больше, чем официально признанных аварийными, пишут «Известия».
Министерство планирует разработать отдельные трехлетние подпрограммы капитального ремонта; в таких домах будут проводиться только работы по поддержанию их в безопасном состоянии, пока здания не переведут в аварийный фонд. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что, если речь идет исключительно о поддерживающем ремонте, взносы существенно не повысятся. При этом по решению местных властей подпрограммы смогут софинансироваться из регионального и муниципального бюджетов.
Сейчас в стране насчитывается 25 млн кв. м жилья в домах, которые можно назвать ветхими, но не аварийными. По данным Росстата, на конец 2018 года к многоквартирным домам с износом 66–70% относилось более 231 тыс. зданий (82 млн кв. м), с износом свыше 70% — более 101 тыс. (25 млн кв. м). Это в несколько раз больше, чем официально признанных аварийными, пишут «Известия».