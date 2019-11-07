В России

сегодня, 13:58

Население России сокращается

155
#население
Население России сокращается

Счетная палата РФ предупреждает о вымирании населения.

Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России. Их причиной является ускоряющаяся четвертый год подряд убыль населения, пишет «Коммерсант». В Общественной палате РФ и Институте научно-общественной экспертизы пришли к выводу, что правительству нужно менять политику в демографии, поскольку принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны. Задача обеспечить устойчивый естественный рост населения была поставлена в майском указе президента России Владимира Путина.

Численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек, уточняет RT. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%. Аудиторы зафиксировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, в то время как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах Российской Федерации.

Также в докладе указывается, что естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся в январе — августе 2019 года, составила 219,2 тыс. человек. 

155
#население

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мужчина зарезал сына и беременную жену из-за коллекторов
#кредит #коллекторы #убийство
Мужчина зарезал сына и беременную жену из-за коллекторов

20 минут назад

В России
Синоптики предупреждают о резком похолодании
#осень #холод #синоптики
Синоптики предупреждают о резком похолодании

54 минуты назад

В России
Ветхие дома хотят восстанавливать за счет жильцов
#ремонт #аварийное жилье
Ветхие дома хотят восстанавливать за счет жильцов

59 минут назад

В России
Создание квантового компьютера оценили в 24 млрд рублей
#квантовый компьютер #современные технологии
Создание квантового компьютера оценили в 24 млрд рублей

сегодня, 13:47

В России
Подросток умер после визита к стоматологу
#стоматолог #медицина
2
Подросток умер после визита к стоматологу

вчера, 12:25

В России
Шамсутдинов не раскаивается в убийствах
#стрельба #армия
3
Шамсутдинов не раскаивается в убийствах

вчера, 12:16

В России