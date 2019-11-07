В России
сегодня, 13:58
Население России сокращается
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Счетная палата РФ предупреждает о вымирании населения.
Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России. Их причиной является ускоряющаяся четвертый год подряд убыль населения, пишет «Коммерсант». В Общественной палате РФ и Институте научно-общественной экспертизы пришли к выводу, что правительству нужно менять политику в демографии, поскольку принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны. Задача обеспечить устойчивый естественный рост населения была поставлена в майском указе президента России Владимира Путина.
Численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек, уточняет RT. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%. Аудиторы зафиксировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, в то время как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах Российской Федерации.
Также в докладе указывается, что естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся в январе — августе 2019 года, составила 219,2 тыс. человек.
Численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек, уточняет RT. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%. Аудиторы зафиксировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, в то время как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах Российской Федерации.
Также в докладе указывается, что естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся в январе — августе 2019 года, составила 219,2 тыс. человек.
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