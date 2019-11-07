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Создание квантового компьютера оценили в 24 млрд рублей

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#квантовый компьютер #современные технологии
Создание квантового компьютера оценили в 24 млрд рублей

Росатом готов потратить эту сумму на разработку конкурентно способного устройства.

Госкорпорация «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома». Проект рассчитан на срок до 2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб. Из них 13,3 млрд – бюджетные средства и 10,4 млрд руб. – внебюджетные. Экономический эффект от разработки ожидается не ранее чем через пять лет. К 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов. (Кубит, сокращение от quantum bit, – простейший элемент квантового компьютера, может находиться в одном из двух состояний, как и обычный бит, а также в так называемой суперпозиции.)

Проектный офис, организованный в рамках цифрового блока «Росатома», возглавил Руслан Юнусов, ранее руководивший разработкой «дорожной карты» по квантовым технологиям в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». Одной из задач проектного офиса, говорят в «Росатоме», станет привлечение поддержки со стороны индустрии — компаний, которые могут быть заинтересованы в конкурентных преимуществах квантовых платформ. Квантовые компьютеры способны решать задачи, недоступные «классическим» суперкомпьютерам, отметили в «Росатоме». Такие квантовые компьютеры обеспечат квантовое превосходство по примеру Google, а также начнут решать первые пилотные проекты.
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#квантовый компьютер #современные технологии

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