Происшествия

36 минут назад

Москвич расстрелял липчанина из автомата и получил 11,5 лет колониибоды

8 699
#суд присяжных #убийство
Москвич расстрелял липчанина из автомата и получил 11,5 лет колониибоды

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.

Как уже писал GOROD48, жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по делу 36-летнего жителя Москвы, расстрелявшего в поселке Рощинский Чаплыгинского района 44-летнего местного жителя.

Присяжные сочли доказанным, что днем 14 ноября 2018 года в поселке Рощинский Чаплыгинского района 36-летний Анатолий А. произвел девять выстрелов из огнестрельного оружия на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Луговая, где проживал 44-летний Василий С. В результате потерпевшему были причинены сквозные огнестрельные ранения груди, живота, левого предплечья и головы, ставшие причиной его смерти.

Также была доказана вина в том, что Анатолий А. в период с апреля по ноябрь 2018 года в доме в деревне Ржевка Чаплыгинского района, не имея разрешения, переделал механизм автомата Калашникова «АКМ», изготовив из него самодельное огнестрельное оружие, являющееся пригодным для производства одиночных и автоматических выстрелов.

Виновным подсудимого признали и в том, что до 17 января 2019 года он, не имея соответствующего разрешения, хранил не менее 60 патронов к нарезному охотничьему оружию и совместно с самодельным огнестрельным оружием перевозил и носил их.

На все вопросы вопросного листа присяжные ответили единодушно.

В пресс-службе суда напомнили, что 36-летний Анатолий А. был задержан по подозрению в совершении преступлений 16 января 2019 года. Первоначально он показал, где был спрятан автомат и дал следствию признательные показания, сообщив, что на убийство его толкнул затянувшийся межличностный конфликт между ним и Василием С. Однако впоследствии обвиняемый от своих показаний отказался, сославшись на то, что 14 ноября 2018 года был пьян и ничего не помнит. После того, как дело с обвинительным заключением было направлено в суд, Анатолий А. заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. 9 октября 2019 года коллегия присяжных была сформирована, и дело начало рассматриваться по существу.

По приговору суда убийца проведет в колонии строгого режима 11,5 лет.
8 699
#суд присяжных #убийство

Комментарии (8)

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гостья

3 минуты назад
какие какие ИИБОДЫ? это новый вид колоний?)))))))
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Странно что не оправдали

7 минут назад
Тут один ХЕР по пьяни другому кувалдой голову размозжил ударами 10 и он случайно это сделал судя по вердикту присяжных и таких как он 98%. А тут честного бандита и убийцу за решётку, что за бред...
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.

13 минут назад
Ну надо же так сморозить - КОЛОНИИБОДЫ.
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Шаман

18 минут назад
Если кто подарит автомат с удовольствием растреляю мерию и гор совет.
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Я

19 минут назад
Вместе бухали клоуны
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Анна Ванна

21 минуту назад
"колониибоды" - оГород48 - писатель, но не читатель!
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иибоды

24 минуты назад
иибоды ???
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Бредик

26 минут назад
Хорошо, что это не у меня на опытной, где я смотрящий
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