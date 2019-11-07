Происшествия
36 минут назад
Москвич расстрелял липчанина из автомата и получил 11,5 лет колониибоды
8 699
Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.
Как уже писал GOROD48, жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по делу 36-летнего жителя Москвы, расстрелявшего в поселке Рощинский Чаплыгинского района 44-летнего местного жителя.
Присяжные сочли доказанным, что днем 14 ноября 2018 года в поселке Рощинский Чаплыгинского района 36-летний Анатолий А. произвел девять выстрелов из огнестрельного оружия на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Луговая, где проживал 44-летний Василий С. В результате потерпевшему были причинены сквозные огнестрельные ранения груди, живота, левого предплечья и головы, ставшие причиной его смерти.
Также была доказана вина в том, что Анатолий А. в период с апреля по ноябрь 2018 года в доме в деревне Ржевка Чаплыгинского района, не имея разрешения, переделал механизм автомата Калашникова «АКМ», изготовив из него самодельное огнестрельное оружие, являющееся пригодным для производства одиночных и автоматических выстрелов.
Виновным подсудимого признали и в том, что до 17 января 2019 года он, не имея соответствующего разрешения, хранил не менее 60 патронов к нарезному охотничьему оружию и совместно с самодельным огнестрельным оружием перевозил и носил их.
На все вопросы вопросного листа присяжные ответили единодушно.
В пресс-службе суда напомнили, что 36-летний Анатолий А. был задержан по подозрению в совершении преступлений 16 января 2019 года. Первоначально он показал, где был спрятан автомат и дал следствию признательные показания, сообщив, что на убийство его толкнул затянувшийся межличностный конфликт между ним и Василием С. Однако впоследствии обвиняемый от своих показаний отказался, сославшись на то, что 14 ноября 2018 года был пьян и ничего не помнит. После того, как дело с обвинительным заключением было направлено в суд, Анатолий А. заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. 9 октября 2019 года коллегия присяжных была сформирована, и дело начало рассматриваться по существу.
По приговору суда убийца проведет в колонии строгого режима 11,5 лет.
Присяжные сочли доказанным, что днем 14 ноября 2018 года в поселке Рощинский Чаплыгинского района 36-летний Анатолий А. произвел девять выстрелов из огнестрельного оружия на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Луговая, где проживал 44-летний Василий С. В результате потерпевшему были причинены сквозные огнестрельные ранения груди, живота, левого предплечья и головы, ставшие причиной его смерти.
Также была доказана вина в том, что Анатолий А. в период с апреля по ноябрь 2018 года в доме в деревне Ржевка Чаплыгинского района, не имея разрешения, переделал механизм автомата Калашникова «АКМ», изготовив из него самодельное огнестрельное оружие, являющееся пригодным для производства одиночных и автоматических выстрелов.
Виновным подсудимого признали и в том, что до 17 января 2019 года он, не имея соответствующего разрешения, хранил не менее 60 патронов к нарезному охотничьему оружию и совместно с самодельным огнестрельным оружием перевозил и носил их.
На все вопросы вопросного листа присяжные ответили единодушно.
В пресс-службе суда напомнили, что 36-летний Анатолий А. был задержан по подозрению в совершении преступлений 16 января 2019 года. Первоначально он показал, где был спрятан автомат и дал следствию признательные показания, сообщив, что на убийство его толкнул затянувшийся межличностный конфликт между ним и Василием С. Однако впоследствии обвиняемый от своих показаний отказался, сославшись на то, что 14 ноября 2018 года был пьян и ничего не помнит. После того, как дело с обвинительным заключением было направлено в суд, Анатолий А. заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. 9 октября 2019 года коллегия присяжных была сформирована, и дело начало рассматриваться по существу.
По приговору суда убийца проведет в колонии строгого режима 11,5 лет.
8 699
гостья
Странно что не оправдали
.
Шаман
Я
Анна Ванна
иибоды
Бредик