Ельчанин решил поменять в ГИБДД распечатанные на принтере права

Подделку изготовили в домашних условиях.

Мировой судья СУ №2 Ельца вынес приговор по обвинению в использовании заведомо подложных документов. Местный слесарь попался с поддельными водительскими правами. Причем, мужчина сам пришел с фиктивным документом в ГИБДД.



Этим летом житель Ельца решил поменять свои водительские права. Но, видимо, мужчина забыл, что его документ — подделка. Он принес в ГИБДД распечатанные на домашнем струйном принтере права. Автоинспекторы легко распознали подделку и сообщили об этом в полицию.



Владелец фиктивного документа не стал отрицать свою вину. Суд наказал мужчину 250 часами обязательных работ.