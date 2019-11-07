Происшествия

сегодня, 09:18

Ельчанин решил поменять в ГИБДД распечатанные на принтере права

4 843
#фиктивные документы #права
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Ельчанин решил поменять в ГИБДД распечатанные на принтере права

Подделку изготовили в домашних условиях.

Мировой судья СУ №2 Ельца вынес приговор по обвинению в использовании заведомо подложных документов. Местный слесарь попался с поддельными водительскими правами. Причем, мужчина сам пришел с фиктивным документом в ГИБДД.

Этим летом житель Ельца решил поменять свои водительские права. Но, видимо, мужчина забыл, что его документ — подделка. Он принес в ГИБДД распечатанные на домашнем струйном принтере права. Автоинспекторы легко распознали подделку и сообщили об этом в полицию.

Владелец фиктивного документа не стал отрицать свою вину. Суд наказал мужчину 250 часами обязательных работ.
4 843
#фиктивные документы #права
2

Комментарии (4)

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Груня

18 минут назад
На абось прокатит
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Вован настоящий

47 минут назад
Во дебил.
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Глупый

53 минуты назад
Самое главное-верить в свои силы и творчество,и тогда поверят и другие, но все-таки Надо было те права слегонца освежить цветными карандашами, а не лениться,вот до чего доводит самоуверенность...
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Русский и шокерфейс

сегодня, 09:37
а что так можно было
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