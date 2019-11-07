Происшествия
сегодня, 09:18
Ельчанин решил поменять в ГИБДД распечатанные на принтере права
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Подделку изготовили в домашних условиях.
Мировой судья СУ №2 Ельца вынес приговор по обвинению в использовании заведомо подложных документов. Местный слесарь попался с поддельными водительскими правами. Причем, мужчина сам пришел с фиктивным документом в ГИБДД.
Этим летом житель Ельца решил поменять свои водительские права. Но, видимо, мужчина забыл, что его документ — подделка. Он принес в ГИБДД распечатанные на домашнем струйном принтере права. Автоинспекторы легко распознали подделку и сообщили об этом в полицию.
Владелец фиктивного документа не стал отрицать свою вину. Суд наказал мужчину 250 часами обязательных работ.
Этим летом житель Ельца решил поменять свои водительские права. Но, видимо, мужчина забыл, что его документ — подделка. Он принес в ГИБДД распечатанные на домашнем струйном принтере права. Автоинспекторы легко распознали подделку и сообщили об этом в полицию.
Владелец фиктивного документа не стал отрицать свою вину. Суд наказал мужчину 250 часами обязательных работ.
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Груня
Вован настоящий
Глупый
Русский и шокерфейс