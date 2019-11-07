Происшествия

сегодня, 09:06

Жительница Тербунов пошла на преступление из-за долга в 500 рублей

6 861
#кража #паспорт
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Жительница Тербунов пошла на преступление из-за долга в 500 рублей

Девушка украла у своего должника паспорт.

Мировой судья Тербунского района наказа 30-летнюю жительницу Тербунов штрафом в 8 000 рублей. Девушка призналась в том, что украла чужой паспорт с банковской картой. Ей вменили ответственность по ч.2 ст.325 УК РФ.

Преступление было совершено 19 июля в частном доме на улице Чкалова в Тербунах. Подсудимая знала, что в том доме живет ее 18-летний должник: парень ухаживал за бабушкой приятельницы. Молодой человек задолжал подсудимой 500 рублей. За эту сумму он купил у нее телефон, но пока за приобретение не рассчитался. Липчанка решила, что парень быстрее вернет ей деньги, если она заберет его паспорт.

Пропажа документа и лежащей в ней банковской карты обнаружилась в тот же день. Было установлено, что липчанка совершила преступление при свидетелях. Воровку быстро вычислили. Паспорт и банковскую карту вернули потерпевшему, а на женщину завели уголовное дело за кражу документа.
6 861
#кража #паспорт
1

Комментарии (6)

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Ржу не могу!!!

16 минут назад
Пердуны ... ой Тербуны в очередной раз опозорились, какая власть такое и население. ))))))))))))))
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Я

26 минут назад
А что было парню за украденый телефон?
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гость 1

53 минуты назад
Липчанка или жительница Тербунов?
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валихан

сегодня, 09:32
надо было этому щенку по еб...лу настучать а не паспорт присваивать
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Мерзские будни

сегодня, 09:13
ПУТЬКИНСКОЙ РАИССИИ.
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^_^

сегодня, 09:13
оба д.била, +8 т.р. в доход государству))))
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