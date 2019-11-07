Жительница Тербунов пошла на преступление из-за долга в 500 рублей

Девушка украла у своего должника паспорт.

Мировой судья Тербунского района наказа 30-летнюю жительницу Тербунов штрафом в 8 000 рублей. Девушка призналась в том, что украла чужой паспорт с банковской картой. Ей вменили ответственность по ч.2 ст.325 УК РФ.



Преступление было совершено 19 июля в частном доме на улице Чкалова в Тербунах. Подсудимая знала, что в том доме живет ее 18-летний должник: парень ухаживал за бабушкой приятельницы. Молодой человек задолжал подсудимой 500 рублей. За эту сумму он купил у нее телефон, но пока за приобретение не рассчитался. Липчанка решила, что парень быстрее вернет ей деньги, если она заберет его паспорт.



Пропажа документа и лежащей в ней банковской карты обнаружилась в тот же день. Было установлено, что липчанка совершила преступление при свидетелях. Воровку быстро вычислили. Паспорт и банковскую карту вернули потерпевшему, а на женщину завели уголовное дело за кражу документа.