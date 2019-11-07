Общество

55 минут назад

Липчан спросят, зачем им интернет

11 305
#интернет #опрос
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Липчан спросят, зачем им интернет

Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей проведут в Липецкой области в ноябре. 

Обследование о месте современных информационных технологий в повседневной жизни пройдет в регионе одновременно с выборочным обследованием рабочей силы. 

Обследование использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ) проводится выборочным методом и коснется более одной тысячичеловек в возрасте от 15лети старше, проживающих в домохозяйствах региона. Адреса участников отобраны случайным образом. Их опросят в Липецке, Ельце, Грязях, Чаплыгине, а также в Воловском, Добринском, Задонском, Измалковском, Лебедянском,  Липецком, Чаплыгинском районах. Интервьюеры зададут вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к Интернету, виде и скорости доступа к Интернету, использовании мобильного Интернета и т.д. В анкете также есть вопросы о частоте использования компьютера и Интернета, навыках и целях использования (личные и профессиональные). У респондентов поинтересуются, используют ли они Интернет для получения государственных и муниципальных услуг. Вся предоставленная населением информация останется конфиденциальной и будет использоваться исключительно в сводном виде и только в для исследования. 

Результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети Интернет в Липецкой области, качество и удобство получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, а также позволят органам государственной власти выработать обоснованные управленческие решения. Итоги будут опубликованы в марте 2020 года, сообщает Липецкстат. 

11 305
#интернет #опрос
2

Комментарии (11)

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данковчанин

13 минут назад
А зачем вам " свежий воздух"?...
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Юрок Алтушок.

17 минут назад
А в чем будет заключаться обследование рабочей силы?
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^_^

22 минуты назад
Опрос проведенный яндексом показал, что интернетом пользуются 100% опрошенных)))
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весёлый

23 минуты назад
Кто чем болен ,тот и советует
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весёлый

24 минуты назад
Кто написал эту статью ,его надо спросить в первую очередь,зачем ему интернет ,список будет большой также ,как и у всех!
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Денис

24 минуты назад
Чтобы парней для секса подыскивать и с гомофобами перебрёхиваться)
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Фрэнк Гудвин

28 минут назад
Чтобы те, у кого сломался телевизор, а на новый нет денег, всё равно знали, как хорошо нам живётся.
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P&H 66

34 минуты назад
Чтоб порнуху смотреть, вот зачем Интернет!..
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НЕ ПАТРИОТ

40 минут назад
- Смотреть "Он вам не Димон" и т.д. ...
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наша раша

40 минут назад
Липчане ответят,- а ху его знает
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