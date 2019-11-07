Липчан спросят, зачем им интернет

Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей проведут в Липецкой области в ноябре.

Обследование о месте современных информационных технологий в повседневной жизни пройдет в регионе одновременно с выборочным обследованием рабочей силы.



Обследование использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ) проводится выборочным методом и коснется более одной тысячичеловек в возрасте от 15лети старше, проживающих в домохозяйствах региона. Адреса участников отобраны случайным образом. Их опросят в Липецке, Ельце, Грязях, Чаплыгине, а также в Воловском, Добринском, Задонском, Измалковском, Лебедянском, Липецком, Чаплыгинском районах. Интервьюеры зададут вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к Интернету, виде и скорости доступа к Интернету, использовании мобильного Интернета и т.д. В анкете также есть вопросы о частоте использования компьютера и Интернета, навыках и целях использования (личные и профессиональные). У респондентов поинтересуются, используют ли они Интернет для получения государственных и муниципальных услуг. Вся предоставленная населением информация останется конфиденциальной и будет использоваться исключительно в сводном виде и только в для исследования.



Результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети Интернет в Липецкой области, качество и удобство получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, а также позволят органам государственной власти выработать обоснованные управленческие решения. Итоги будут опубликованы в марте 2020 года, сообщает Липецкстат.



