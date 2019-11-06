В Липецкой области небольшие дожди и до +14

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, которые будут перемещаться с запада на восток по северу Центрального Федерального округа — местами пройдут дожди различной интенсивности, 7 ноября ночью порывы ветра местами могут достигать 16 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 ноября - от 10 до 11 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше климатической нормы, 8 ноября — 8-9 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы, 9 ноября — 4-6 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем также небольшой, местами умеренный дождь. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью - от 6 до 11 градусов тепла, днем - от 9 до 14 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 11 до 13 градусов тепла.



День 7 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2007 году – 12 градусов мороза.



