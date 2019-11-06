Происшествия

31 минуту назад

Предпринимателей обвиняют в сокрытии средств от уплаты налогов

246
#налоги
Предпринимателей обвиняют в сокрытии средств от уплаты налогов

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ООО «Спецсантехмонтаж» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, (ч.1 ст. 199. 2 УК РФ).

По данным следствия, руководство организации скрыло деньги, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с апреля 2017 года по май 2019 года должностные лица из числа руководства произвели взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и скрыли от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства в сумме более 14 миллионов рублей. Следствие считает, что руководство ООО «Спецсантехмонтаж» сделало это умышленно, так как не реагировало на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

Преступление выявлено во взаимодействии с региональным УФНС России и прокуратурой Липецкой области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств налогового преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Изучается финансово-хозяйственная деятельность организации, допрашиваются его сотрудники, контрагенты, устанавливаются должностные лица, причастные к налоговому преступлению. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Согласно действующему законодательству, уголовное дело может быть прекращено в случае уплаты должником выявленной недоимки, пени на неё и штрафа в полном объеме.
246
#налоги

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