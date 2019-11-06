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Предпринимателей обвиняют в сокрытии средств от уплаты налогов
Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ООО «Спецсантехмонтаж» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, (ч.1 ст. 199. 2 УК РФ).
Преступление выявлено во взаимодействии с региональным УФНС России и прокуратурой Липецкой области.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств налогового преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Изучается финансово-хозяйственная деятельность организации, допрашиваются его сотрудники, контрагенты, устанавливаются должностные лица, причастные к налоговому преступлению. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Согласно действующему законодательству, уголовное дело может быть прекращено в случае уплаты должником выявленной недоимки, пени на неё и штрафа в полном объеме.